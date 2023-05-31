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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama: Aday değilim!

31.05.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Otyakmaz, “Ben şu anda aday değilim. Biz gerçekten yorulduk. İnşallah güzel bir yönetim oluşur. Çıkacak yönetime destek olma sözü vereceğiz” dedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama: Aday değilim!

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile kulübün 2. Başkanı Erdal Sarılar karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.
Otyakmaz, “İnişli çıkışlı bir sezon geçirdik. Hem ülkemizi Avrupa’da temsil ettik. Orada da inişli çıkışlı maçlar oynadık. Konferans Ligi’nden gruplardan çıkarak ülkemize önemli puanlar kazandırdık. Daha sonra ilerleme şansımız varken de avantajımızı iyi değerlendiremeyip orada elendik. Bu zor karşılaşmaları idare ederken içerideki karşılaşmaları da biraz ihmal ettik. Sivasspor öyle sıkıntıları yaşayacak bir kulüp olmamasına rağmen bu noktaya kadar geldik. Özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda almış olduğumuz başarısız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Bugün arzu ettiğimiz futbolu oynayamadık. Şanslı bir golle kazanıp skoru korumasını bildik. Bu sezonu da böylede geçirmiş olduk. Gerçek taraftarımıza armağan olsun” dedi.

“BEN ADAY DEĞİLİM”

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Bir gazetecinin, “Genel kurulda tekrar aday olacak mısınız?” şeklindeki sorusuna Otyakmaz, “Biz genel kurul kararı aldık. Yeni yönetim adaylarını bekliyoruz. Güzel bir projeyle güzel bir yönetim oluşur. Biz de onlara destek veririz, inşallah takımımızı eskisi gibi şaşalı günlere getiririz. Ben şu anda aday değilim. Mutlaka Sivasspor’a başkan olma hayali güden çok sayıda iş adamımız vardır. Mutlaka onlar gerekeni yapacaktır. Biz gerçekten yorulduk. İnşallah güzel bir yönetim oluşur. Çıkacak yönetime destek olma sözü vereceğiz” yanıtını verdi.

SARILAR: “HOCA YÖNETİME SİTEMLİ KONUŞTU”

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Sivasspor Kulübü 2. Başkanı Erdal Sarılar ise teknik direktör Rıza Çalımbay’a sitemde bulundu. Sarılar, “Hoca biraz önce yönetime sitemli konuştu. Biz şimdi ligde kaldık da konuşuyoruz. Sezon başında biz kupayı almışız, ilk hocanın demeci transferimiz gelmedi. Böyle kamuoyu oluşturarak bu stadyumda ilk defa “Yönetim istifa” sesi duyduk. Neden geldi? Çünkü hocanın konuşmalarından dolayı. Ligin 6. haftasında “Ben daha görev almayacağım” demek doğru mu? Ben bunu anlamıyorum. Futbolcu ne düşünür, takım ne düşür. Ben bunları hazmedemiyorum. Şu ana kadar hiçbir basın da biz konuşmadık, demeç vermedik. Ben bunları hocanın yüzüne de söyledim. Şimdi de kamuoyu önünde söylüyorum. Çünkü dolmuşum artık, yeter. “Benden iyi Sivassporlu yok” diyor. Bu sene feda senesi. Hocamıza bir teklif yapacağız, inşallah kabul eder. Eğer biz devam edersek, ben devam etmeyi düşünmüyorum. Ben şahsım adıma konuşuyorum, sürem doldu” diye konuştu.

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