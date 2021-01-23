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Sivasspor beraberliğe abone

23.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Sivasspor beraberliğe abone

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta rakipleriyle 9 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe abone oldu.

Ligde 4. haftayı bay geçen Sivas temsilcisi, geride kalan haftalarda Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la 2-2, Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yle 1-1, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor'la da golsüz berabere kaldı.

Sivas temsilcisi 20. haftası geride kalan ligde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlikle 24 puan toplayıp, 12. sırada yer aldı. Bu periyotta 21 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

LİGİN EN ÇOK BERABERLİK ALAN TAKIMI

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer eşitlikle Gaziantep FK, Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un 6'şar beraberlik yaşadığı ligde, Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 5'er kez rakipleriyle yenişemedi. Sahadan 2 kez eşitlikle ayrılan lider Beşiktaş ise ligin en az berabere kalan takımı olarak dikkati çekti.

Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2005-2006 sezonunun 19. haftasında da 9 kez sahadan eşitlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, 19. haftalar baz alındığında tarihinde en çok beraberlik elde ettiği ikinci sezonunu yaşadı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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