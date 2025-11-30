Sivasspor-Boluspor maçında bir garip kırmızı kart! Kimse ne olduğunu anlamadı

Trendyol 1.Lig'in orta sıralarında bulunan Sivasspor ile Boluspor Sivas'da karşı karşıya geldi. Mücadele düşük bir tempoda seyrederken, maçın 42.dakikasında yaşananlar yok artık dedirtti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol 1. Lig’de oynanan Özbelsan Sivasspor-Boluspor karşılaşmasında, Boluspor kalecisi Türker Dırdıroğlu'nun kırmızı kart görmesine neden olan pozisyon...pic.twitter.com/cnw3hRjSlG — Mynet (@mynet) November 30, 2025

KALECİDEN BEKLENMEDİK HAREKET!

Boluspor'da kaleci Türker Dırdıroğlu serbest kullanacağı bir anda topa yanlışlıkla dokununca pozisyonda rakip takımın müdahale hakkı doğdu. Topla kaleci arasına giren Sivasspor futbolcusu D.Avramovski topu kaleye göndermek isterken kaleci tarafından itildi ve yerde kaldı.

HAKEM KARARSIZ KALDI!

Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu pozisyonda kalecinin dokunuşunu görmediğinden pozsiyona devam dese de, VAR hakemi uyardı ve kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu kararını değiştirdi ve kaleci Türker Dırdıroğlu'na kırmızı kart gösterip penaltı noktasını gösterdi.

SİVASSPOR O GOLLE GALİP GELDİ!

Maçın 45+2' dakikasında topun başına geçen Yusuf Cihat Çelik penaltıdan golü buldu ve Sivassspor Trendyol 1.Lig'in 15. hafta maçında sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.