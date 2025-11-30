SPOR

Sivasspor-Boluspor maçında bir garip kırmızı kart! Kimse ne olduğunu anlamadı

Trendyol 1.Lig'in 15.haftasında Sivasspor evine Boluspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 42.dakikasında Boluspor kalecisi Türker Dırdıroğlu'nun kırmızı kart görmesine neden olan pozsiyon Türk futbol tarihine geçti.

Burak Kavuncu
Türker Dırdıroğlu

Türker Dırdıroğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beypiliç Boluspor
Trendyol 1.Lig'in orta sıralarında bulunan Sivasspor ile Boluspor Sivas'da karşı karşıya geldi. Mücadele düşük bir tempoda seyrederken, maçın 42.dakikasında yaşananlar yok artık dedirtti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

KALECİDEN BEKLENMEDİK HAREKET!

Sivasspor-Boluspor maçında bir garip kırmızı kart! Kimse ne olduğunu anlamadı 1

Boluspor'da kaleci Türker Dırdıroğlu serbest kullanacağı bir anda topa yanlışlıkla dokununca pozisyonda rakip takımın müdahale hakkı doğdu. Topla kaleci arasına giren Sivasspor futbolcusu D.Avramovski topu kaleye göndermek isterken kaleci tarafından itildi ve yerde kaldı.

HAKEM KARARSIZ KALDI!

Sivasspor-Boluspor maçında bir garip kırmızı kart! Kimse ne olduğunu anlamadı 2

Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu pozisyonda kalecinin dokunuşunu görmediğinden pozsiyona devam dese de, VAR hakemi uyardı ve kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu kararını değiştirdi ve kaleci Türker Dırdıroğlu'na kırmızı kart gösterip penaltı noktasını gösterdi.

SİVASSPOR O GOLLE GALİP GELDİ!

Sivasspor-Boluspor maçında bir garip kırmızı kart! Kimse ne olduğunu anlamadı 3

Maçın 45+2' dakikasında topun başına geçen Yusuf Cihat Çelik penaltıdan golü buldu ve Sivassspor Trendyol 1.Lig'in 15. hafta maçında sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Boluspor penaltı TFF 1. Lig kırmızı kart son dakika direnç tonusluoğlu
