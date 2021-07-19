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Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı

19.07.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz: - "İlk hedefimiz UEFA'da gruplara kalmak" - "Orta sahayı güçlendirecek yabancı bir transfer daha düşünüyoruz"

Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı

SİVAS (AA) - Sivas'ta valiliğin organizasyonuyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, transfer çalışmaları ve takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerini değerlendirdi.

Otyakmaz, Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sene büyük fedakarlıklar yaparak çok önemli transferler gerçekleştirdiklerini belirten Otyakmaz, "Bu sene her zamankinden biraz daha iddialıyız. Bana bunu söyleten şu anki takım kadromuz. Orta sahayı güçlendirecek yabancı bir transfer daha düşünüyoruz. Olmasa da çok büyük bir eksiklik değil ama arzu ettiğimiz oyuncuyla anlaşabilirsek kadro zenginliği açısından çok önemli. Transferi tamamladığımız zaman UEFA'da gruplara kalacağımız Sivasspor bizi bekliyor. Gelen oyuncular da hazır oyuncular. Dolayısıyla ilk maçta kadroda faydalanabileceğiz." diye konuştu.

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin son 10 yılda 5 defa Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdiğine dikkati çekerek, "Her üç kulvarda da zorlamak istiyoruz. İlk hedefimiz UEFA'da gruplara kalmak. Ligi geçen sene 5. sırada bitirdiğimiz için kupaya da çok sonra katılacağız. Dolayısıyla kupada da iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Süper Lig'de de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sezon hocamızın daha iyi bir kadroyla ilgi daha iyi bir yerde bitireceğini düşünüyorum. Sanırım taraftarlarımız da transferlerimizden memnundur. Bu sene onların da desteği ile zaferlere uzanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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