SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sivasspor cephesinden Uğur Çiftçi açıklaması! Galatasaray ile her konuda anlaşmıştı ama...

Sivasspor cephesinden Uğur Çiftçi açıklaması! Galatasaray ile her konuda anlaşmıştı ama...

22.01.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan ve yerli bir sol bek arayışında olan sarı - kırmızılılarda gündeme Uğur Çiftçi gelmişti. Sivasspor forması giyen oyuncu ile anlaşmaya varılmıştı. Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Uğur Çiftçi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sivasspor cephesinden Uğur Çiftçi açıklaması! Galatasaray ile her konuda anlaşmıştı ama...
Uğur Çiftçi

Uğur Çiftçi

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'nin kariyer imzası havada kaldı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığını iletmiş ve bu bölgeye takviye yapılması gerektiğini ifade etmişti. Gündeme gelen Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi konusunda problem yaşandı.

"GALATASARAY'A VERMEYECEĞİZ"

63cd3ea486b245092c825c49

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şu anda Uğur'u Galatasaray'a vermeyeceğiz. Sol bek alındığı takdirde belki önü açılabilir" dedi.

EMRE TAŞDEMİR GİTMEK İSTEMEDİ

4230050

Sarı - kırmızılı kulüp, Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi'nin transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştı. Sivasspor'un takasta Galatasaray'dan istediği Emre Taşdemir'in Sivasspor'da forma giymek istememesi nedeniyle transfer suya düştü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ı rahatlatacak hamle!Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ı rahatlatacak hamle!
Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyorCaner Erkin'in yeni rotası belli oluyor
Gönderilme sebebini canlı yayında açıkladı! İlhan Palut öyle bir şey yapmış ki... Beşiktaş iddiasıGönderilme sebebini canlı yayında açıkladı! İlhan Palut öyle bir şey yapmış ki... Beşiktaş iddiası
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Sivasspor Uğur Çiftçi galatasaray At buruk

En Çok Okunan Haberler

O ilde adeta altın fışkıracak! Tarih belli oldu! 109 ton altın bulunmuştu

O ilde adeta altın fışkıracak! Tarih belli oldu! 109 ton altın bulunmuştu

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Mesut Özil'i öyle bir takım istedi ki...

Mesut Özil'i öyle bir takım istedi ki...

Icardi yine gündemde! Maçın ardından öyle bir şey paylaştı ki...

Icardi yine gündemde! Maçın ardından öyle bir şey paylaştı ki...

F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor!

Aboubakar'dan ilginç sözler! ''Çocuklarım olmasa intihar edebilirim...''

Aboubakar'dan ilginç sözler! ''Çocuklarım olmasa intihar edebilirim...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.