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Sivasspor-CFR Cluj maçına doğru

14.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bu gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz" - "Bizim bütün amacımız yarın buradan galip gelmek, başka hiçbir düşüncemiz yok. Eksik de olsak, ne olursak olalım bütün amacımız buradan galibiyetle dönmek"

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin üç senedir Avrupa'da mücadele ettiğini anımsattı.

Çalımbay, Romanya'ya sakat oyuncular nedeniyle eksik kadroyla geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İki günde bir maç oynadığımız için sıkıntılar yaşadık. Gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Grubun en zor maçını Slavia Prag ile gayet iyi şekilde oynadık. Slavia Prag çok iyi bir takım. Bizim bütün amacımız yarın buradan galip gelmek, başka hiçbir düşüncemiz yok. Eksik de olsak, ne olursak olalım bütün amacımız buradan galibiyetle dönmek."

- "Bu maç bizim için milli maç kadar önemli"

Karşılaşmanın oynanacağı sahayı henüz görmediğini ancak zemininin iyi olmadığını yardımcı antrenöründen öğrendiğini aktaran Çalımbay, "Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla ideal bir saha değil. Görüntü iyi olmadığı için de yarın ki maç biraz zor olur. Çünkü pas yapmak veya başka bir şeyler yapmak zor olacak ama önemli değil, bizim buradan mutlaka puan ve puanlarla çıkmamız gerekiyor." dedi.

Çalımbay, gruptaki takımların birer puanının olduğunu dile getirerek, "O yüzden maçlar bundan sonra başlıyor. Rakibimizin son oynadığı maçları izlettirdim, tehlikeli olan yerleri de var, zaafları da var. Biz hepsine dikkat edeceğiz. Bu maç bizim için milli maç kadar önemli." diye konuştu.

- Dia Saba'nın açıklamaları

Orta saha oyuncusu Dia Saba ise uzun zamandır maç kazanamadıklarına dikkati çekti.

Takımda yeni oyuncu sayısının çok olduğuna işaret eden Dia Saba, "Hepimiz adaptasyon sürecindeyiz. Her maça iyi sonuçlar almak ve yenmek için çıkıyoruz. Yarın maç çok zor olacak bunun bilincindeyiz ama buraya yenmek için geldik." ifadelerini kullandı.

Dia Saba, öncelikli amaçlarının tur atlamak olduğunu vurgulayarak, "Bunu kendi aramızda da sürekli konuşuyoruz ancak maç maç bakmak daha önemli. Şu an bu maçı kazanmaya odaklı oyun sistemi kuruyoruz. Bu maçı kazandıktan sonra sıradakine odaklanacak şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

CFR Cluj ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.45'te Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşılaşacak.

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