Sivasspor'da 3 isim Fenerbahçe maçında yok

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

3 EKSİKLE SAHAYA ÇIKACAKLAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik futbolcu var. Sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Fode Koita ve kaleci Dorde Nikolic, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Sivasspor’da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda Jan Bieganski, Murat Paluli, Samuel Moutoussamy ve Charis Charisis, Fenerbahçe müsabakasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında oynamayacak.