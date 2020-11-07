Sivasspor'da 5 eksik

Sivasspor ve Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da zorlu karşılaşma öncesinde tam 5 eksik var.
Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka görev yapamayacak olan isimler. Hatayspor maçında sarı kart gören Erdoğan Yeşilyurt da cezalı duruma dültüğü için yarın oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.
(İHA)
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