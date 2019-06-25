SPOR

Sivasspor’da Aaron Appindangoye an meselesi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 25.06.2019 09:55 | Son Güncelleme

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Ümraniyespor'da forma giyen Aaron Appindangoye’yi kadrosuna katması an meselesi.

Sivasspor’da Aaron Appindangoye an meselesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG. Sivasspor, Ümraniyespor forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Aaron Appindangoye transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten bugün resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

2010 yılında futbola başlayan Gabonlu oyuncu defans bölgesinde forma giyiyor. Ümraniyespor’da geçen sezon 29 maçta görev alan Appindangoye, 1 kez asist yaparken, sezon boyunca 2 kırmızı, 4 de sarı kartla cezalandırıldı.

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?
Sivas'a Brezilyalı sağ bekSivas'a Brezilyalı sağ bek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Aaron Appindangoye ümraniyespor

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demir Grup Sivasspor, Zülfikar Yıldırım'la ilgileniyor

Yiğido'ya yerli kaleci

Sivasspor’da Aaron Appindangoye an meselesi

Sivaspor'da Aaron an meselesi

Marcelo Goiano Demir Grup Sivasspor'da

Sivas'a Brezilyalı sağ bek

Sivassspor'da Tolgahan Acar ile yollar ayrıldı

Sivassspor'da ayrılık var

Sivasspor, Bruno Uvini'yi bitiriyor

Sivas'a Brezilyalı stoper

Sivasspor'da Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje ile yollar ayrıldı

Sivasspor'da 3 ayrılık birden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.