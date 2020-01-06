Sivasspor’da Abdul Khalili an meselesi

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kasımpaşa kulübü ile ilişiğini keseceği konuşulan yıldız oyuncunun da Sivasspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
2018 yılında Gençlerbirliği takımından Kasımpaşa’ya bedelsiz olarak gelen Khalili bu sezon takımının en formda oyuncularından biri oldu. Takımının orta sahadaki en güçlü ismi olan İsveçli yıldız bu sezon oynadığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırırken, 1 kez de asist yapmayı başardı.
(İHA)
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