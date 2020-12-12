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Sivasspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 12.12.2020 19:16 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sivasspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, bir sporcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu futbolcunun izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığının aktarıldığı açıklamada, daha önce testi pozitif çıkan 2 sporcu ve 1 yardımcı antrenörün son testinin ise negatife döndüğü kaydedildi.

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