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Sivasspor’da Casimir Ninga takımdan ayrılıyor

06.06.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor’da sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Casimir Ninga ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Sivasspor’da Casimir Ninga takımdan ayrılıyor

2020-2021 sezonunda Sivasspor’a transfer olan Casimir Ninga, beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla mukavelesi biten Çadlı oyuncunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.

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28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor’da Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maça çıktı. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Ninga, 9 defa da ilk 11’de görev aldı. Ninga ayrıca 748 dakika sahada kaldı. Konu ile ilgili kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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