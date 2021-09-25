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Sivasspor’da Dimitris Goutas herkesi şaşırtıyor

25.09.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor’un 27 yaşındaki defans oyuncusu Dimitris Goutas, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı ve gol krallığı yarışında 2. sıraya yükseldi. İşte detaylar...

Sivasspor’da Dimitris Goutas herkesi şaşırtıyor

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Sivasspor, rakibini 4-0 mağlup etti. Yiğidolar'ın başarılı defansı Dimitris Goutas attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı ve bu sezon 4. kez ağları sarstı. Yunanistanlı defans oyuncu Goutas, maçın 50. dakikasında topu filelere yolladı. Goutas böylece bu sezon 4. kez takımı adına skor üretti.

Öte yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 5 maça çıkan Goutas, ilk 11'de de 5 kez görev aldı. Goutas 450 dakika Sivasspor forması giydi.

GOL KRALLIĞINDA 2. SIRADA

Goutas Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkararak gol krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlı oyuncu, Göztepe maçında 2, Yeni Malatyaspor karşısında ise 1 kez ağları havalandırdı.


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