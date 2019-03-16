Sivasspor'da futbolculara 5 gün izin verildi

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekipte maçın ardından teknik direktör Hakan Keleş tarafından futbolculara A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların ardından 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle lige verilecek ara nedeniyle 5 gün izin verildi.
Kırmızı-beyazlı ekip 21 Mart Perşembe günü saat 18.00'de kulüp tesislerimizde toplanarak ligin 27. haftasında kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
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