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Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi tüm kenti rahatlatan gelişme!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.05.2024 16:38
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Sivasspor’da sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj, bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı. Galatasaray maçında sahada olacağı öğrenilen Manaj için yaşanan bu gelişme Sivas halkını mutlu etti.

Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi tüm kenti rahatlatan gelişme!
Rey Manaj

Rey Manaj

ARN Arnavutluk
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj çalışmalara başladı.

TÜM SİVAS RAHATLADI

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Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan Manaj'dan gelen bu haberler sevinen Sivas halkı büyük mutluluk yaşadı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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