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Sivasspor'da galibiyet hasreti sona erdi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 25.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında konuk ettiği şampiyon Galatasaray’ı 4-3 yenen Demir Grup Sivasspor, 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sivasspor'da galibiyet hasreti sona erdi

Kırmızı-beyazlılar Galatasaray’ı, Serhiy Rybalka (2), Hakan Arslan ve Arouna Kone’nin golleriyle mağlup etti. Bu sonuçla ligde 8 maç sonra kazanan Sivasspor, galibiyet sayısını 10'a, puanını da 41’e çıkardı. Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor’u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde Beşiktaş’a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor’la da golsüz berabere kaldı. Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, deplasmanda ise Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Yiğidolar, 33. haftada da deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olmuştu.
Sivasspor ligi 41 puanla bitirdi

Demir Grup Sivasspor, 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla tamamladı. Sezonun ilk yarısında fırtına estiren Yiğidolar, ikinci yarıda beklenen performansı sergileyemedi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon 10 kez galibiyet, 11 kez beraberlik ve 13 kez de mağlubiyet aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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