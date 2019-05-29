SPOR

Sivasspor'da gollerde Kone imzası yer aldı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 29.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da deneyimli forvet oyuncusu Arouna Kone, bu yıl attığı 11 golle takımının en golcü oyuncusu oldu.

Sivasspor'da gollerde Kone imzası yer aldı

35 yaşındaki golcü, 2018-2019 sezonunda 11 golle skor yükünü taşıyan isim olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 40 golün 10'unda imzası bulunan Fildişi Sahilli oyuncu, 1 gol sevincini
de Türkiye Kupası'nda yaşadı. Sivasspor'un bir diğer golcü oyuncusu ise Emre Kılınç oldu. Kılınç, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Kone'yi 7 golle takip etti.

2018-2019 sezonunda Demir Grup Sivasspor'da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

Arouna Kone (11), Emre Kılınç (7), Serhiy Rybalka (4), Muhammet Demir (4), Douglas (3), David Braz (3), Hakan Arslan (3), Fousseni Diabate (2), Fatih Aksoy (1), Delvin N'Dinga (1), Erdoğan Yeşilyurt (1), Özer Hurmacı (1)

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Sivasspor Arouna Kone Spor Toto Süper Lig

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