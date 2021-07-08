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Sivasspor’da hazırlıklar sürüyor

08.07.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor’da hazırlıklar sürüyor

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 7. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde tek antrenman yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Diğer yandan Büyük Birlik Partisi Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, BBP Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Serin ve BBP MKYK Üyesi ve Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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