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Sivasspor’da Koray Altınay an meselesi

25.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Sivasspor’da Koray Altınay an meselesi

UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor’un, en son Fatih Karagümrük forması giyen Koray Altınay transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Altınay transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Sağ bek ve stoper bölgelerinde forma giyen Altınay, geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 27 karşılaşmaya çıkmış 1 gol ve 2 asistle sezonu tamamlamıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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