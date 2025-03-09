Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

Sivasspor-Göztepe maçının 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Rey Manaj, ambulansla hastaneye götürüldü.
Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi. Arnavut futbolcunun hastanede kontrolleri yapılacak ve müşahede altında tutulacak.
Sivasspor - Göztepe maçında ambulansla hastaneye kaldırılan Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışması sonucu yerde kaldı.
Veljko Simic de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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