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Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2025 14:09
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Sivasspor-Göztepe maçının 3'üncü dakikasında rakibi Koray Günter ile çarpışması sonucu yerde kalan Rey Manaj, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rey Manaj’ın yerine oyuna giren Veljko Simic, takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışarak sakatlandı ve o da hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!
Rey Manaj

Rey Manaj

ARN Arnavutluk
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Sivasspor-Göztepe maçının 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Rey Manaj, ambulansla hastaneye götürüldü.

BİLİNCİ AÇIK OLDUĞU AKTARILDI

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Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi. Arnavut futbolcunun hastanede kontrolleri yapılacak ve müşahede altında tutulacak.

YERİNE GİREN DE HASTANEYE KALDIRILDI

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Sivasspor - Göztepe maçında ambulansla hastaneye kaldırılan Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışması sonucu yerde kaldı.

Veljko Simic de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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