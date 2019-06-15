Sivasspor'da Mamadou Samassa an meselesi

Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fransa ekiplerinden Troyes ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Malili file bekçisi Mamadou Samassa ile temasa geçti. Transferde bir aksilik olmazsa 1.98’lik dev file bekçisinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
Transferle ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin kesinlik kazandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Kaleci Mamadou Samassa’nın da Sivasspor’dan gelen teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Diğer yandan kaleci Samassa, geçen sezon Fransa Ligue 2’de çıktığı 36 maçta toplam 28 gol yedi.
Roma'yı şampiyon yapan Türk
Jandarmadan Tolgay Arslan'lı tanıtım
Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Efsaneler Milan'a döndü
Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa satılmalı
Abdullah Ercan istifa kararı aldı
Real Madrid'den sürpriz transfer
Maradona Dorados'tan ayrıldı
Rodallega Denizli’ye geldi
Yıldız ismin menajeri Galatasaray'ı açıkladı
Denizli, Stachowiak'ı bırakmadı
Galatasaray etkileşim rekoru kırdı
Burak Yılmaz transfer kararını verdi!
Beşiktaş istedi, Avrupa'ya gidiyor!
Ozan Kabak'a müthiş teklif!
Beşiktaş 9 milyon euroyu reddetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum