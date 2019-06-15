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Sivasspor'da Mamadou Samassa an meselesi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 15.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.

Sivasspor'da Mamadou Samassa an meselesi

Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fransa ekiplerinden Troyes ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Malili file bekçisi Mamadou Samassa ile temasa geçti. Transferde bir aksilik olmazsa 1.98’lik dev file bekçisinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Transferle ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin kesinlik kazandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Kaleci Mamadou Samassa’nın da Sivasspor’dan gelen teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Diğer yandan kaleci Samassa, geçen sezon Fransa Ligue 2’de çıktığı 36 maçta toplam 28 gol yedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Spor Toto Süper Lig Mamadou Samassa

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