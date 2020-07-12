Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç açıklama yaptı

Sivasspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Mert Hakan Yandaş: "İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler.Dışarıdan gelenlere değil de içimizde bize inanmayanlara selam olsun.İki hafta kaldı, ondan sonra yolumuza bakarız." dedi.
Emre Kılınç, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Kötü gidişatımızı telafi etmek istiyorduk. Bu maçla her şeyi telafi ettik, elimizden geleni yaptık. Galibiyette payım varsa ne mutlu bana. Eşim hamile, kız evlat bekliyoruz. Golümü onlara armağan ediyorum.Gol atmama önemli değil, Sivasspor'a katkı yapmam önemli. Sivasspor arması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bazen olmuyor. Bu kötü gidişata son verdik. Maçtan önce gol atacağım içime doğmuştu. Kazanacağımızı hissediyordum." açıklamasını yaptı.
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!
Fatih Terim'den olay Falcao açıklaması!
Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11’de
Merih Demiral müjdesi
F.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!
Trabzonspor'da yıldız isim için kiralama formülü
Filip Novak transfer kararını verdi
Beşiktaş'ta sağ bek genç yıldız
52 yıllık Türk kulübü başkansız kaldı!
Arda Turan'a Almanya'dan talip var
Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası
TFF'nin kararı sonrası ligden çekildiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum