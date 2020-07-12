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Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç açıklama yaptı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 12.07.2020 23:17 | Son Güncelleme

Sivasspor'un başarılı oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç açıklama yaptı

Sivasspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"İKİ HAFTA KALDI, SONRA YOLUMUZA BAKARIZ"

Mert Hakan Yandaş: "İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler.Dışarıdan gelenlere değil de içimizde bize inanmayanlara selam olsun.İki hafta kaldı, ondan sonra yolumuza bakarız." dedi.

"SİVASSPOR ARMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Emre Kılınç, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Kötü gidişatımızı telafi etmek istiyorduk. Bu maçla her şeyi telafi ettik, elimizden geleni yaptık. Galibiyette payım varsa ne mutlu bana. Eşim hamile, kız evlat bekliyoruz. Golümü onlara armağan ediyorum.Gol atmama önemli değil, Sivasspor'a katkı yapmam önemli. Sivasspor arması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bazen olmuyor. Bu kötü gidişata son verdik. Maçtan önce gol atacağım içime doğmuştu. Kazanacağımızı hissediyordum." açıklamasını yaptı.

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