Sivasspor'da neşeli antrenman

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çift kale maç yaparak günü tamamladı. Antrenman maçını kırmızı takım Mert Hakan Yandaş (2) ve Mustapha Yatabare'nin golleriyle 3-2 kazanırken, sarı takımın gollerini ise Emre Kılınç ile Arouna Kone kaydetti.
Maçın son anlarında yaşanan pozisyon büyük heyecan yarattı. Sarı takım maçın son dakikasında penaltı kazandı. Arouna Kone'nin kullandığı temdit penaltısında Muammer Yıldırım gole izin vermedi. Penaltının ardından kırmızı takım büyük sevinç yaşadı.
Diğer yandan İdari Menajer Kerem Atılmaz ile Fizyoterapist Fatih Aydın'ın doğum günü, antrenmanın ardından kutlandı. Futbolcular doğum günü kutlaması sırasında keyifli anlar yaşadı. Yarını izinli geçirecek Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü 16.00'da yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
(DHA)
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