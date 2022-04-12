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Sivasspor’da Pedro Henrique Internacional’e transfer oldu

12.04.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Kulübü, golcü futbolcu Pedro Henrique ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Sivasspor’da Pedro Henrique Internacional’e transfer oldu
Pedro Henrique

Pedro Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sivasspor
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Sivasspor Kulübü, Brezilyalı oyuncu Pedro Henriqure ile yolların ayrıldığı ve Brezilyalı futbolcunun ülkesinin takımlarından Internacional’e transfer olduğu duyuruldu. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu’nun başında Yukatel Kayserispor’dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya’da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional’ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir.

Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique’nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır.

Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Brezilya
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