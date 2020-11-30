SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık"

Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık"

SİVASSPOR HABERLERİ  | 30.11.2020 19:12 | Son Güncelleme

Göztepe maçı öncesi konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kadro sıkıntısından ötürü "top toplayıcı iki arkadaşı kadroya aldık" dedi.

Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçı öncesi yaptığı açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıklar nedeniyle kadro kurma konusunda büyük sorunlar yaşadığını söyledi.

İki top toplayıcıyı kadroya aldığını belirten Çalımbay, "Kadromuzu doldurmak için top toplayıcı iki arkadaşı kadroya aldık, şu anda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Haftada 2 maç yapıyoruz, biz diğer takımlar gibi değiliz. Futbolcularda yorgunluk oluyor, bıkkınlık oluyor, ülkeden ülkeye gidiyoruz. Şu anda sol bekimiz yok, ikisi de hasta. Sağ beklerimiz yok. Sıkıntılarımız çok ama yapacak bir şeyimiz yok. Hem kendimiz, hem de Türkiye için oynadık Avrupa'da maçı. Sakat sakat oynayan arkadaşlarımız da var. Buradan gideceğiz, yarın test olacağız, Villarreal maçı final gibi bir maç." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un Göztepe karşısındaki kadrosunda yedekleri arasında 19 yaşındaki sol bek Mikail Balkaya ve 19 yaşındaki orta saha Samet Kılıçkaya yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Sivasspor’da Muammer koronavirüsü atlattıSivasspor’da Muammer koronavirüsü atlattı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü
Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü
Moderna aşısının sonuçları açıklandı!
Moderna aşısının sonuçları açıklandı!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk Youtuber karşı karşıya geldi!
53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk Youtuber karşı karşıya geldi!
İşte Yılmaz hocanın son durumu
İşte Yılmaz hocanın son durumu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte Yılmaz Vural son durumu
İşte Yılmaz Vural son durumu
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Maradona hakkında seks iddiası
Maradona hakkında seks iddiası
Sivasspor'dan mükemmel geri dönüş!
Sivasspor'dan mükemmel geri dönüş!
Okuyucu Yorumları 4 yorum
yine ağlamaya başlamış
sayın hocam sivas demirspordan daha önce neden yedekleme yapmadınız.
Eyvahlar olsun...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık"
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
Sivasspor iç sahadaki kötü gidişe son vermek istiyor
Sivasspor kötü gidişe son vermek istiyor
Sivasspor’da kaleci Muammer koronavirüsü atlattı
Sivasspor’da Muammer koronavirüsü atlattı
Sivasspor'un Avrupa'da gol yükünü Kayode omuzluyor
Sivasspor'da Kayode göz dolduruyor
Mecnun Otyakmaz: Gruptaki şansımızı devam ettirdik
'Gruptaki şansımızı devam ettirdik'
Rıza Çalımbay: Takımımla gurur duydum
'Takımımla gurur duydum'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.