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Sivasspor'da sürpriz Rey Manaj gelişmesi! Başkan resmen duyurdu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.01.2025 23:15
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Sivasspor’a 2023-2024 sezonu başında transfer olan ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcu Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Sivasspor'da sürpriz Rey Manaj gelişmesi! Başkan resmen duyurdu

Sivasspor'a 2023-2024 sezonu başında transfer olan ve kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri haline gelen golcü futbolcu Rey Manaj, 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda kulübüyle anlaşma sağladı.

BAŞKAN ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

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Sivasspor Kulüp Başkanı Bahattin Eken, Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç" maddesi kaldırılarak, oyuncuyla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağladı.

ANLAŞMAYI RESMEN DUYURDU

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Başkan Bahattin Eken, yeni sözleşme sürecine ilişkin kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj’ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim. Bu yeni anlaşmanın hem Rey Manaj hem de Net Global Sivasspor’umuz için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun kırmızı-beyazlı formamız altında nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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