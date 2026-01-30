SPOR

Sivasspor’da transfer yasağı kalktı, ilk imza Gökhan Akkan’dan

Transfer yasağını aşan Özbelsan Sivasspor, ilk transferini yaptı. Kırmızı-beyazlılar, milli kaleci Gökhan Akkan’ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Berker İşleyen

FIFA nezdinde bulunan 9 dosya nedeniyle bir süredir transfer yasağıyla karşı karşıya olan kırmızı-beyazlı kulüp, Başkan Burak Özçoban’ın yoğun girişimleri sonucu bu engeli aştı ve transferde düğmeye bastı.

Bu kapsamda kırmızı-beyazlı takım, son olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen milli kaleci Gökhan Akkan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde file bekçisi Gökhan Akkan, kendisini kırmızı-beyazlı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Törene Kulüp Başkanı Burak Özçoban’da katıldı.

İmza töreninde konuşan Akkan, Sivasspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, kırmızı-beyazlı forma altında en iyi şekilde mücadele edeceğini belirtti.

