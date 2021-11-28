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Sivasspor'dan Hatayspor'a 4 gol!

28.11.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Sivasspor'dan Hatayspor'a 4 gol!
Mustapha Yatabare

Mustapha Yatabare

MLİ Mali
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Sivasspor
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

YATABARE'DEN HAT-TRICK

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 4-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Pedro Henrique, 43, 48, ve 86. dakikalarda Mustapha Yatabare kaydetti.

Öte yandan Hatayspor'da Ruben Ribeiro 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, Süper Lig'de altı maç sonra kazandı ve puanını 16'ya yükseltti. Atakaş Hatayspor ise 26 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Sivasspor
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