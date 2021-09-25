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Sivasspor'dan Karagümrük'e farklı tarife

25.09.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek bu sezon evinde ilk kez kazandı.

Sivasspor'dan Karagümrük'e farklı tarife

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 4-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor, ilk yarıyı Olarenwaju Kayode'nin 54. saniyedeki golüyle önde kapattı.

  1. dakikada Dimitrios Goutas, farkı 2'ye çıkardı. 56. dakikada Jorge Felix, skoru 3-0'e getirdi. 63. dakikada Felix bir kez daha sahneye çıktı ancak bu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.

  2. dakikada Max Gradel, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Karagümrük'e karşı oynadığı 5. lig maçında da yenilmeyen Sivasspor, bu maçlarda 4. galibiyetini alarak ligde puanını 9'a yükseltti. Fatih Karagmrük ise 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından kaybederek 11 puanda kaldı.

Sivasspor, bir sonraki maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

1' Karagümrük defansının hatalı pasında araya giren Henrique, kaleci Viviano'nun yanından topu Kayode'ye aktardı. Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

3' sol çaprazda topla buluşan Gradel'in sert şutunda, kaleci Viviano son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26' Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Gradel'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğinin yanından auta çıktı.

40' Ahmed Musa'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muammer Yıldırım topu son anda kornere gönderdi.

44' Henrique'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

45+3' Henrique defansın uzun pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Henrique, topa vurmakta geç kalınca araya giren savunma tehlikeyi savuşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Sivasspor
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