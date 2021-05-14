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Sivasspor'dan milli takım göndermesi

14.05.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Sivasspor'da Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi milli takım kadrosuna çağrılmadı. Yiğidolar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli takımların hasthagi olan #BizimÇocuklar'a göndermede bulundu.

Sivasspor'dan milli takım göndermesi

Sivasspor'da Milli Takım'lar ve Şenol Güneş'e gönderme... Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Sivasspor'da Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi milli takım kadrosuna çağrılmadı.

Yiğidolar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli takımların hasthagi olan #BizimÇocuklar'a göndermede bulundu.

Yapılan paylaşımda iki futbolcunun arkasına Ay-Yıldızlı görsel yerleştirildi. Paylaşım kısa sürede Sivasspor taraftarı tarafından binlerce beğeni aldı.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş kadroyu açıkladığı basın toplantısında iki futbolcunun da isminin gündeme geldiğini belirtmişti.


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