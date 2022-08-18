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Sivasspor'dan şoke eden skor! Malmö karşısında 3-1'lik mağlubiyet sonrası moraller bozuldu

18.08.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi. Temsilcilerimizden Sivasspor, deplasmanda avantajlı bir skor elde etmenin peşindeydi. Hiç beklenmedik bir skorla karşılaşan temsilcimiz Sivasspor, maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sivasspor'dan şoke eden skor! Malmö karşısında 3-1'lik mağlubiyet sonrası moraller bozuldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Malmö'nün konuğu oldu. Sivasspor, İsveç deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek istiyordu. Maçın başından sonuna kadar bir türlü istenilen oyunu ortaya koyamayan Sivasspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

RÖVANŞ MAÇI 25 AĞUSTOS'TA

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Sivasspor, 3-1'lik skorun ardından Malmö'yü 25 Ağustos'ta Sivas'ta konuk edecek. Temsilcimiz bu maçtan iyi bir skor alarak Avrupa'da yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

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MALMÖ: Dahlin; Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay; Christiansen, Rakip, Zeldan; Kiese Thelin, Birmancevic

SİVASSPOR: Muammer; Robin, Goutas, Caner, Uğur; Hakan, Ulvestad; Erdoğan, Kerem Atakan, Gradel; James.


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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor malmö
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