Sivasspor'dan şoke eden skor! Malmö karşısında 3-1'lik mağlubiyet sonrası moraller bozuldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Malmö'nün konuğu oldu. Sivasspor, İsveç deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek istiyordu. Maçın başından sonuna kadar bir türlü istenilen oyunu ortaya koyamayan Sivasspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

RÖVANŞ MAÇI 25 AĞUSTOS'TA

Sivasspor, 3-1'lik skorun ardından Malmö'yü 25 Ağustos'ta Sivas'ta konuk edecek. Temsilcimiz bu maçtan iyi bir skor alarak Avrupa'da yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

MALMÖ: Dahlin; Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay; Christiansen, Rakip, Zeldan; Kiese Thelin, Birmancevic

SİVASSPOR: Muammer; Robin, Goutas, Caner, Uğur; Hakan, Ulvestad; Erdoğan, Kerem Atakan, Gradel; James.



