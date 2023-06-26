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Sivasspor'dan sürpriz imza! Rıza Çalımbay'ın yerine Servet Çetin getirildi...

26.06.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu 41 puanla 14. sırada tamamlayan teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Yeni sezon planlamasını yapan kırmızı - beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiği açıklandı. Çetin için 3 Temmuz'da imza töreni düzenleneceği duyuruldu. İşte detaylar...

Sivasspor'dan sürpriz imza! Rıza Çalımbay'ın yerine Servet Çetin getirildi...

Son dakika haberleri: Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Demir Grup Sivasspor’umuzda hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcumuz Servet Çetin, yeni dönemde teknik direktör olarak kulübümüze hizmet verecek. 4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin’in, hem Sivas’ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur.

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2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz. Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz.

Medya Bilgilendirme: Yeni teknik direktörümüz Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda imza töreni düzenlenecek."


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