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Sivasspor'dan Usain Bolt açıklaması

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Kulüp başkan vekili Sarılar, "Sivasspor bir atletizm takımı değildir. Usain Bolt ile ilgilendiğimiz ve gündemimize aldığımız gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Sivasspor'dan Usain Bolt açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un, atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt ile temas halinde olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Usain Bolt ile temas halinde olduklarına dair haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.

Bu tür haberlere anlam veremediklerini ifade eden Sarılar, "Teyit almadan yapılan tüm haberler asılsızdır. Sivasspor bir atletizm takımı değildir, Usain Bolt ile ilgilendiğimiz ve gündemimize aldığımız gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Bu tür haberlerin kasıtlı ve maksatlı olduğunu ve Sivasspor'a zarar verilmek istendiğini savunan Sarılar, "Kamuoyundan ricamız, böyle asılsızca yapılan haberlere itibar etmemeleridir. Bu tip haberleri biz de internet sitelerinden takip ediyoruz. Kulübümüz, transferlerle ilgili her türlü açıklamayı resmiyet kazandıktan sonra duyurmaktadır. Kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz veya kulübümüzün resmi internet sitesinden yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini istiyoruz." diye konuştu.

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