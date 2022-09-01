Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki; Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Fatih Kargümrük maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Yasin kol düdük çalacak.

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Kargümrük maçı beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

