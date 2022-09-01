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Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

01.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım, 2 puanla ligde 16. sırada, konuk ekip ise 13. sırada yer alıyor. Peki, Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki; Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Fatih Kargümrük maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Yasin kol düdük çalacak.

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Kargümrük maçı beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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