Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 7. haftasında konk ettikleri VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen takımını kutladı.

Otyakmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, moral için böyle bir galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Ligin 6. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda aldıkları galibiyetin takımda moralleri yerine getirdiğini dile getiren Otyakmaz, şöyle konuştu:

"O moral bugün sahaya yansıdı. Farklı kazanmayı bildik. İyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle ilk yarı çok topa sahip oldular. Golü yedikten sonra bir gevşeme oldu. Çok sakatları da vardı. İyi bir takımı bu şekilde yakalayıp yendiğimizden dolayı memnun olduğumu söylemek istiyorum. Bizim takımımızın iyi bir takım olduğunu, moralsiz başladığını, bir galibiyetle moral bulacağını biliyorduk. Düşündüğümüz gibi de oldu. Malatya galibiyeti gerçekten çok iyi moral oldu. Bugün oyuncularımızın öz güvenleri çok yüksekti. Bu da sahaya, skora yansıdı. Memnunuz. Arkadaşlarımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyoruz."

Otyakmaz, genç nüfusun aşı programının henüz tamamlanmadığını, zamanla taraftar sayısının daha da artacağını söyledi.

Ligin 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maça da değinen Otyakmaz, "Beşiktaş da bizim Avrupa kupalarında yaşamış olduğumuz sıkıntıları çekiyor. Çok sayıda sakatları var. Hafta içi de Ajax karşısında ülkemizi temsil edecekler. Önemli bir karşılaşma. O karşılaşmada başarılar diliyoruz. Bu son sıkıntıları, bizi daha iyi durumda gösteriyor. İnşallah orada iyi bir sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

