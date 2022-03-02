YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

02.03.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Daha iyi futbol oynayarak inşallah finale çıkacak ve kupayı bu sene kaldıracağız"

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, hak ederek kazandıklarını ve hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupada iç saha avantajını değerlendirdiklerini belirterek, "Çok şükür gerçekten bugün hak ettiğimiz bir tur oldu. İyi futbol oynayan rakibe karşı oynadık. Son haftalarda maç trafiğinin yoğunluğundan dolayı sakatlıklar ve yorgunluklar söz konusuydu. Bu yüzden daha az forma bulmuş oyunculara hocamız şans tanıdı. Onlar da diğer arkadaşlarını aratmadılar. İyi bir sonuçla da tur atlamasını bildik. Taraftarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kupayı almak istediklerini vurgulayan Otyakmaz, bunu yapabilecek güçte olduklarını vurguladı.

Otyakmaz, eksiklerin takıma katılmasıyla daha güçlü olacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha iyi futbol oynayarak inşallah finale çıkacak ve kupayı bu sene kaldıracağız. Büyük konuşmuş gibi olmayayım geçen sene biraz daha iddialıydık, biraz erken elendik ama şimdi daha iyi gidiyoruz. Kupayı almak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Hakikaten kupa maçları çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşiyor. Antalyaspor gayet iyi oynadı, Trabzonspor zaten ligi forse etti, gidiyor. Dün Trabzonspor karşısındaki Antalyaspor’u da beğendim. Dolayısıyla rakibi öngöremiyorum şimdilik ama inşallah finale çıkan taraf biz oluruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç ettiHSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti
Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandıKüçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Fatih Karagümrük Sivasspor

Sivas Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:49
İkindi
15:58
Akşam
18:31
Yatsı
19:48
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Canlı yayında Putin’e küfür etti! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında Putin’e küfür etti! Sunucu donup kaldı

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.