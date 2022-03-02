Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilerek elenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün Teknik Sorumlusu Atılay Canel, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerine ulaşamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Buraya bir hedefimiz doğrultusunda geldik, ama bu şekilde yenildiğimiz için üzgünüz. Yediğimiz gol bana göre ofsayttı. Son dakikalarda Salibur'a yapılan hareket çizginin içerisinde bariz şekilde penaltıydı." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'u tebrik eden Canel, "Golü atanın kazanabileceği bir maçtı. Onlar gol attı, rakibimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.
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