YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

02.03.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Buraya bir hedefimiz doğrultusunda geldik ama bu şekilde yenildiğimiz için üzgünüz"

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilerek elenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün Teknik Sorumlusu Atılay Canel, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerine ulaşamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Buraya bir hedefimiz doğrultusunda geldik, ama bu şekilde yenildiğimiz için üzgünüz. Yediğimiz gol bana göre ofsayttı. Son dakikalarda Salibur'a yapılan hareket çizginin içerisinde bariz şekilde penaltıydı." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'u tebrik eden Canel, "Golü atanın kazanabileceği bir maçtı. Onlar gol attı, rakibimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındıMersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı
Tosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdıTosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası

Sivas Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:49
İkindi
15:58
Akşam
18:31
Yatsı
19:48
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cani sevgiliden polislere şoke eden sözler: Parçaları ararken...

Cani sevgiliden polislere şoke eden sözler: Parçaları ararken...

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.