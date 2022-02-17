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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.02.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra çok pas çalışması yaptı.

Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, 20 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

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