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Sivasspor Fayçal Fajr’ı transfer etti

SİVASSPOR HABERLERİ  | 14.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

Sivasspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Fayçal Fajr’ı resmen kadrosuna kattı. Fajr, kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibe dahil eden imzayı attı.

Sivasspor Fayçal Fajr’ı transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fayçal, Başkanvekili Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Ağustos 1988’de Fransa’nın Rouen şehrinde dünyaya gelen Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel’da başladı. Ardından; Frejus-Saint-Raphael FC, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna formaları giyen Fajr, son olarak İspanya’da Getafe’de görev yaptı. Fajr, orta sahada görev yapıyor.

Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas Milli Takımı’nın formasını giydi.
Sivasspor daha önce; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın ve Kerem Atagan Keskin’i renklerine bağlamıştı.

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