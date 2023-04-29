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SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

29.04.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Önce ligde sonra da kupada Sivasspor'la iki kritik deplasman maçı oynayacak olan Sarı Lacivertliler, derbi haftasında avantaj yakalamak istiyor. Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe maçını Zorbay Küçük yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Sivasspor'un bu akşamki konuğu Fenerbahçe olacak. Maçın hakemi olan Zorbay Küçük, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak kritik müsabakada görev yapacak. Mutlak 3 puan arayan iki ekip galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı, saati ve kanalı ile ilgili detaylar...

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor Fenerbahçe maçı bugün (29 Nisan 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

29 NİSAN SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Fenerbahçe maçı bu akşam beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Pedro.

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