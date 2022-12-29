SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) kozlarını paylaşacak. Maçı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömüroğlu ve Ali Saygın Ögel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi is Turgut Doman olarak açıklandı. Sivasspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler ile maçın yayın saati ve kanalı...

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Galatasaray maçı bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) oynanacak.

Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Camara, Goutas, Robin Yalçın, Erdoğan Y., Charisis, Ulvestad, Uğur Çiftçi, Saba, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis.

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 15 maçta 3 üstünlük, 5 eşitlik ve 7 yenilgi aldı.

Galatasaray, 14 puan topladı.

Galatasaray ve Sivasspor arasında oynanan maçlara bakıldığında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 karşılaşmadan 19'unu Galatasaray'ın kazandığı görülüyor.

7 maçtan Sivasspor üstünlükle ayrılırken, 6 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

Öte yandan Sivas'ta yapılan lig maçlarında galibiyet açısından ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Sivas'ta yapılan 16 karşılaşmanın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi.

Sivasspor rekabetteki karşılaşmalarda sahasında 26 gol attı, kalesinde 29 gol yedi.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP



