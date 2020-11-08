Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman? Sivasspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Sivasspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

Şampiyonluk yarışının iddialı isimleri arasında yer alan Galatasaray Süper Lig’in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanında ter dökmeye hazırlanıyor. Verilecek olan milli araya galibiyetle girmenin yollarını arayan sarı-kırmızılı ekibin puan kaybına tahammülü yok. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Galatsaray, ligte topladığı 13 puanla Alanyasor ve Fernebahçe’nin ardından 3. sırada yer alıyor. Çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yaşayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’ı evinde ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor ise oynadığı 6 maçtan; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılarak toplam 8 puan toplamayı başardı. Şampiyonluk mücadelesinde 13. sıradan kendisine yer bulan Sivasspor ise Galatsaraya galibiyetiyle yeni bir galibiyet serisi elde etmenin peşinde...

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Maç keyfini yaşamak isteyenler Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor.Sivasspor-Galatasaray maçı 8 Kasım Pazar günü yani bu akşam oynanacak. Zorlu mücadelenin öncesinde taraftarların heyecanı tavan yaptı.