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Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman? Sivasspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Sivasspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

FUTBOL HABERLERİ  | 08.11.2020 11:53 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Sivas deplasmanına konuk olacak. Mücadeleye sayılı saatler kala futbolseverler Sivasspor-Galatasaray maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Sivasspor-Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri...

Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman? Sivasspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Sivasspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

Şampiyonluk yarışının iddialı isimleri arasında yer alan Galatasaray Süper Lig’in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanında ter dökmeye hazırlanıyor. Verilecek olan milli araya galibiyetle girmenin yollarını arayan sarı-kırmızılı ekibin puan kaybına tahammülü yok. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Galatsaray, ligte topladığı 13 puanla Alanyasor ve Fernebahçe’nin ardından 3. sırada yer alıyor. Çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yaşayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’ı evinde ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor ise oynadığı 6 maçtan; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılarak toplam 8 puan toplamayı başardı. Şampiyonluk mücadelesinde 13. sıradan kendisine yer bulan Sivasspor ise Galatsaraya galibiyetiyle yeni bir galibiyet serisi elde etmenin peşinde...

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Maç keyfini yaşamak isteyenler Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor.Sivasspor-Galatasaray maçı 8 Kasım Pazar günü yani bu akşam oynanacak. Zorlu mücadelenin öncesinde taraftarların heyecanı tavan yaptı.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

8 Kasım Pazar akşamı gerçekleşecek olan maçın heyecanını canlı olarak yaşamak isteyenler mücadelenin saatini de araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak maçta taraftarlar takımlarını ekran başından destekleyecek. Sivasspor-Galatasaray maçı 8 Kasım Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor’un sahasında oynanacak maçın öncesinde takımlar ve taraftarlar hazırlıklarını tamamladı. Maçı evinden takip edecek olan taraftarlar  Sivasspor-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Sivasspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Rıza Çalımbay teknik direktörlüğünde Sivasspor muhtemel ilk 11’i; Samassa, Goiano, Robin, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Claudemir, Fayçal, Gradel, Kayode

Fatih Terim teknik direktörlüğündeki Galatasaray’ın muhtemel ilk 11’i; Okan, Omar, Luyindama, Donk, Linnes, Feghouli, Taylan, Etebo, Belhanda, Emre, Babel

Zorlu Galatasaray maçı öncesinde ev sahibi takım Sivasspor’da eksik isimler göze çarptı. Sivasspor kadrosunda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka sarı kırmızılı ekip karşısında görev alamayacak. Hatayspor maçında sarı kart gören Erdoğan Yeşilyurt da cezalı durumda olduğundan maç kadrosunda bulunmayacak.

SİVASSPOR-GALATSARAY MAÇ KARNESİ

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile Süper Lig'de 29. randevuya çıkacak. Oynanan müsabakalarda Galatasaray’ın üstünlüğü sarı-kırmızılı ekibi maçın favorisi yapıyor. İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray 18 kez galibiyet yüzü görürken; 5 kez de Sivasspor 3 puanı aldı. 5 maçta ise iki takım arasındaki eşitlik bozulmadı.

Galatsaray’ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim ile Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, bugüne kadar 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da beraberlikle sona erdi.

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