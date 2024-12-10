Sivasspor-Galatasaray maçına damga vurmuştu! Düdüğü asılacak mı? MHK'dan şaşırtan Turgut Doman açıklaması

Süper Lig'in 15. haftasın oynanan Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz'ın arasındaki pozisyon maça damga vururken çok tartışılmıştı.

Ekol TV'nin haberine göre; Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonun ardından kırmızı kartına başvurmayan hakem Turgut Doman'ın düdüğünün asılıp asılmayacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

MHK: "ART NİYET YOK"

Turgut Doman dahil bütün hakemlere güvenin tam olduğunu ifade eden MHK, "Bütün hakemlerimize güveniyoruz. Art niyet olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.