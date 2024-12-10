Sivasspor-Galatasaray maçına damga vurmuştu! Düdüğü asılacak mı? MHK'dan şaşırtan Turgut Doman açıklaması

Süper Lig'in 15. haftasın oynanan Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz'ın arasındaki pozisyon maça damga vururken çok tartışılmıştı.
Ekol TV'nin haberine göre; Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonun ardından kırmızı kartına başvurmayan hakem Turgut Doman'ın düdüğünün asılıp asılmayacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Turgut Doman dahil bütün hakemlere güvenin tam olduğunu ifade eden MHK, "Bütün hakemlerimize güveniyoruz. Art niyet olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
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