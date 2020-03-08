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Sivasspor - Galatasaray maçında penaltı tartışması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.03.2020 21:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maçta çalan penaltı düdüğü konuşulan pozisyonlardan oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Sivasspor'un atak geliştirdiği sırada Michael Seri, havadan gelen topu uzaklaştırmak isterken Fernando'ya müdahalede bulundu. Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Atilal Karaoğlan, pozisyonla ilgili olarak Kalkavan'ı uyardı. Kenara giderek pozisyonu izleyen Mete Kalkavan düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular, penaltı kararının ardından Mete Kalkavan'a itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.

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Galatasaray Sivasspor penaltı pozisyon tartışma penaltı pozisyonu

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