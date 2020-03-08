Sivasspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan penaltı atışı

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maçın ikinci yarısındaki penaltı anı en çok konuşulan olaylardan oldu.

Maçın 59. dakikasında Emre Kılınç penaltı vuruşunda Fernando Muslera'ya takılırken, sonrasında dönen topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı taraftarlar, bu pozisyona tepki gösterdiler ve pozisyonda kural hatası olduğunu iddia ettiler.

Emre Kılınç'ın vuruşu yaptığı sırada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına erken girdiği ve kurallar gereği penaltının kaçmasının ardından Mete Kalkavan'ın endirekt serbest vuruş vererek, Galatasaray'ın oyuna başlaması gerektiği öne sürüldü.

Sivassporlu taraftarlar da Galatasaraylı oyuncuların da vuruş yapılmasından önce ceza sahası içerisine girdiğini belirttiler ve pozisyonun hakem hatası olduğunu dile getirdiler.

PEKİ KURAL NEDİYOR?

IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) Oyun Kuralları talimatlarında 'Penaltı Vuruşu' maddesinin 'İhlaller ve Cezalar' başlıklı bölümünde kural şu şekilde anlatılmakta;

"Her iki takım oyuncusu da oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa: