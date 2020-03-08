SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sivasspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan penaltı atışı

Sivasspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan penaltı atışı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.03.2020 22:54 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maçta penaltı vuruşu sırasında kural hatası ya da hakem hatası mı var? IFAB'a göre doğru karar ne? İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maçın ikinci yarısındaki penaltı anı en çok konuşulan olaylardan oldu.

Maçın 59. dakikasında Emre Kılınç penaltı vuruşunda Fernando Muslera'ya takılırken, sonrasında dönen topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı taraftarlar, bu pozisyona tepki gösterdiler ve pozisyonda kural hatası olduğunu iddia ettiler.

Emre Kılınç'ın vuruşu yaptığı sırada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına erken girdiği ve kurallar gereği penaltının kaçmasının ardından Mete Kalkavan'ın endirekt serbest vuruş vererek, Galatasaray'ın oyuna başlaması gerektiği öne sürüldü.

Sivassporlu taraftarlar da Galatasaraylı oyuncuların da vuruş yapılmasından önce ceza sahası içerisine girdiğini belirttiler ve pozisyonun hakem hatası olduğunu dile getirdiler.

PEKİ KURAL NEDİYOR?

IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) Oyun Kuralları talimatlarında 'Penaltı Vuruşu' maddesinin 'İhlaller ve Cezalar' başlıklı bölümünde kural şu şekilde anlatılmakta;

"Her iki takım oyuncusu da oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa:

  • Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır ve her iki oyuncuya da ihtar verilir.

  • Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
''Sivassporlu oyuncu penaltı değil dedi''''Sivassporlu oyuncu penaltı değil dedi''
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Sivasspor penaltı penaltı pozisyonu tartışma

En Çok Okunan Haberler

Skandal karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Skandal karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

Sivas'ta kazanan çıkmadı

Sivas'ta kazanan çıkmadı

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan penaltı atışı

Sivasspor-G.Saray maçında penaltı atışı hatalı mı?

Fatih Terim'den flaş penaltı tepkisi

Fatih Terim'den flaş penaltı tepkisi

Galatasaraylı Onyekuru, Seri ve Ömer Bayram'dan açıklamalar

''Sivassporlu oyuncu penaltı değil dedi''

ÖZET | Sivasspor - Galatasaray maç sonucu: 2-2

Sivas'ta kazanan çıkmadı

Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.