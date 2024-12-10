Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket çok tartışılmıştı

TFF, Süper Lig'in 15. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın son duraklama dakikaları oynanırken Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ın bileğine çok sert bir müdahalede bulunmuştu. Bu pozisyonun ardından müsabakanın hakemi Turgut Doman önce sarı kartına başvurmuş sonra potansiyel kırmızı kart için VAR'a gitmişti. Doman, pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirmeyerek oyuna devam ettirmişti. Hakemin bu kararı ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmuştu. Faul pozisyonunun ardından Barış Alper Yılmaz acılar içinde yerde kalırken sağlık görevlileri sahaya girmişti.

İşte Sivasspor - Galatasaray maçının var kayıtları;

METEHAN BALTACI'YA KIRMIZI KART KARARI!

VAR: "Bu temas anı."

Hakem Turgut Doman: "Hızlı oynat bana. Elle oynadığını görüyorum ben. Son bir kez geniş açıdan istiyorum."

Hakem Turgut Doman: "90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum, kırmızı kart veriyorum."

VAR: "Tamamdır."

MANAJ-BARIŞ ALPER POZİSYONU

VAR: "Turgut hocam sana potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Hakem Turgut Doman: "Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"

VAR: "Gösteriyorum."

Hakem Turgut Doman: "Ben, abi kararımda kalıyorum. Ayağı krampona basıyor."

VAR: "Tamamdır karar senin."