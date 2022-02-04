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Sivasspor, Gaziantep'e gitti

04.02.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Gaziantep'e gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla 40 dakikalık uçuşun ardından Gaziantep'e ulaştı.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

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