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Sivasspor-Giresunspor maçının ardından

06.11.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Evinizde kazanabileceğiniz ayardaki takımlara 3 maçtır puan kaybediyorsanız burada bir sorun vardır. Bu sorunun da bir an önce giderilmesi lazım"

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, son maçlarda önemli puanlar kaybettiklerini söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 4 maçtır beraberliklerle ilerlediklerini belirterek, "Bu son 4 maçın 3'ünün içeride olduğunu düşünürsek bizim için çok önemli olan puanları kaybettik. Maalesef son maçlarda oyuna sonradan katılan futbolcular fazla etkili olamıyor, katkıda bulunamıyorlar. Mutlaka takımımızın performansını artırması lazım. Bireysel performansların artması lazım ki taraftarımız rahat etsin. Böyle avantajlı maçları kaçırmayalım." diye konuştu.

Takımın artık hareketlenmesi gerektiğini kaydeden Otyakmaz, "Evet sezona erken başladılar, çok maç oynadılar, yoruldular. Sakatlıklar da oldu ama bunlar artık bahane değil. Evinizde kazanabileceğiniz ayardaki takımlara 3 maçtır puan kaybediyorsanız burada bir sorun vardır. Bu sorunun da bir an önce giderilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, Adana Demirspor maçından sonra alınan tribün cezasının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Zaten pandemiden dolayı önemli seyirci kaybına uğramıştık. Taraftar sayımız da zaten 5-6 binin üzerine çıkmıyordu. Onun da maalesef kötü bir hakem yönetimine verilen tepkiden dolayı önemli bir kısmı ceza aldı. Boş stada oynadık. Tabii taraftarımızın olmaması da skor anlamında kısır kalmamıza neden oluyor. Taraftar çok önemli itici güç."

Bu sezon hakemlerin formsuz olduğunu ileri süren Otyakmaz, "Merkez Hakem Kurulu da formsuz. Şimdi yeni bir Merkez Hakem Kurulu başlıyor bakalım. Daha önce Ahmet Ağaoğlu başkan da söylemişti. Yöneticiler, futbolcular, federasyonlar, Merkez Hakem Kurulları değişiyor ama maalesef hakemler hiç değişmiyor. Her ne olursa olsun yine bu hakemlerle devam edeceğiz. Onların da performanslarını artırmasını diliyorum. En azından adalet açısından ümit ediyoruz. Bugün skora etki edecek çok hataları olmadı, ufak tefek şeyler oldu. Bunlara zaten razıyız." ifadelerini kullandı.

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