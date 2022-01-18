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Sivasspor, Göztepe maçına hazır

18.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise çıkış koşuları yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra İzmir'e giderek kampa girecek.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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