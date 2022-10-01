Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak. Maç, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi...
Sivasspor Hatayspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.
Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Sivasspor Hatayspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Erkan Özdamar, 1988'de Başkent Ankara'da doğdu.
Erkan Özdamar; Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünü bitirmiştir.
Yüksek lisansını da aynı üniversitede yapan Özdamar, aynı zamanda uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip bir dans eğitmenidir.
TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020 -2021 sezonunda Süper Lig'de hakemlik görevi verilmeye
başladı.
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