SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maçta Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olarak açıklandı. Birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak. Maç, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi...

SİVASSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Hatayspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR HATAYSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Hatayspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

63

SİVASSPOR HATAYSOR MAÇININ HAKEMİ ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

Erkan Özdamar, 1988'de Başkent Ankara'da doğdu.

Erkan Özdamar; Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünü bitirmiştir.

Yüksek lisansını da aynı üniversitede yapan Özdamar, aynı zamanda uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip bir dans eğitmenidir.

TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020 -2021 sezonunda Süper Lig'de hakemlik görevi verilmeye
başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildi2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildi
Canlı yayında bir bir açıkladı! "Uluslararası bir şirketle anlaştık ve..."Canlı yayında bir bir açıkladı! "Uluslararası bir şirketle anlaştık ve..."
Burak Yılmaz bombaladı!Burak Yılmaz bombaladı!
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Sivasspor spor toto istanbul altın oynanacak maçı yayınlanacak spor tot süper li spor to hakemlik maçın maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

İtfaiye eri helallik istedi, ev sahibi verdiği cevapla şoke etti

İtfaiye eri helallik istedi, ev sahibi verdiği cevapla şoke etti

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

Ne yaptın Icardi! Okan Buruk'a resti çekti

Ne yaptın Icardi! Okan Buruk'a resti çekti

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak!

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak!

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.